Москва, 30 декабря, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Объём иностранных средств, на которые распространятся ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов Западом, весьма существенный, заявил 30 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Он отметил, что если страны Запада конфискуют замороженные российские активы на сумму $300 млрд, Москва будет действовать симметрично.

«Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объём средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сообщил Биричевский в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, комментируя информацию, опубликованную Financial Times о планах G7 по конфискации российских активов, инициированных США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве анализировали ситуацию и приготовили ответные меры.

По его словам, в России есть список активов, которые у иностранцев могут изъять в качестве ответной меры. Россия будет действовать в собственных интересах. Страны G7 намерены обсудить варианты изъятия российских активов на февральском саммите.