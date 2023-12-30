Афины , 30 декабря, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Греции шквал негатива вызвало появившееся в Сети видео, на котором в афинской больнице Красного Креста («Эритрос Ставрос») медицинский персонал танцевал под живую музыку, в то время как санитары на каталке мимо провозили больного пациента. Об этом написал местный портал news247. gr.

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«Бурную реакцию — и это справедливо — вызвали кадры, поступившие из больницы «Красного Креста» с вечеринки, состоявшейся во время дежурства за несколько дней до Рождества», — указали журналисты.

Массовое гуляние медицинского персонала произошло 20 декабря, но стало известно об этом только после того, как его опубликовал депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис, имеющий медицинскую специальность и занимавший ранее пост первого замминистра здравоохранения. Он возмутился тем, что в дежурный день в центральном коридоре прошла вечеринка, а мимо провезли пациента, назвав это «абсолютным унижением».

В издании отметили, что вечеринку предположительно организовал администратор больницы Эльпиники Тавианату, он также танцевал посреди больничного холла. Руководство больницы пригласило персонал проводить уходящий год, разослав письменные и электронные приглашения на мероприятие.

Уточняется, что глава греческого минздрава Михаил Хрисохоидис приказал провести дисциплинарную проверку в отношении руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.

В Красном Кресте Греции сообщили, что не имеют отношения к больнице «Эритрос Ставрос».

Как сообщало 28 декабря ИА Регнум, стали известны имена всех участников «голой» вечеринки, прошедшей 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Среди приглашённых на вызвавшее скандал мероприятие оказались Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, которые принесли извинения за это.

Также среди них были исполнители, как Anna Asti, Наталья Ионова (Глюк’oZa), Джиган, видеоблогер Аня Покров, Алёна Водонаева, актриса Аглая Тарасова и многие другие. В общем списке — свыше 170 гостей.

После проверок клуб временно закрыли, а Хамовнический суд принял иск к организатору Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам.