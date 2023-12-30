Москва, 30 декабря, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды, сообщила своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — написала она.

Убитый являлся отцом Владимира Легойды — председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Волк уточнила, что задержанного передадут следственным органам.

Как сообщало ИА Регнум, Романа Легойду нашли убитым 29 декабря в городе Видном Московской области. Его тело находилось в овраге у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Мужчину убили в результате разбойного нападения. На трупе имелись повреждения в области головы и множественные колото-резаные раны.

По информации Telegram-канала «112», преступление произошло днём, когда Роман Легойда гулял с внуком. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Следователи смогли выяснить, что подозреваемый похитил у пенсионера 100 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств были обнаружены в ходе обыска в съемной квартире задержанного.

С подозреваемым работают следователи и криминалисты. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате ведомства.