Москва, 29 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. В подмосковном Видном обнаружили убитым отца журналиста Владимира Легойды. Об этом стало известно вечером 29 декабря.

Александр Щербак/ТАСС Владимир Легойда

По версии следствия, смерть носит криминальный характер, и Романа Легойду убили при разбойном нападении. Тело мужчина нашли в овраге.

По информации Telegram-канала «112», трагический инцидент произошёл днём, во время прогулки мужчины с внуком. На месте работают следователи.

Владимир Легойда — глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы патриарха. Культуролог, политолог и религиовед, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО и обладатель других званий. Главный редактор религиозного журнала «Фома».

С января 2023 года внесён в санкционный список Украины из-за поддержки российской специальной военной операции.