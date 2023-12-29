Херсон, 29 декабря, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет», сообщили в пятницу, 29 декабря, в Министерстве обороны России.

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

По информации оборонного ведомства, командование подразделения приняло решение уничтожить наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном из ПТРК «Корнет». Расчёт установки выдвинулся на огневую позицию и осуществил пуск управляемой ракеты по заданной цели, поразив её.

Отмечается, что цель была обнаружена разведчиками группировки войск, а наведение и корректировка огня осуществлялись при поддержке FPV-дрона.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что российские десантники при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили две боевые машины пехоты Вооружённых сил Украины на запорожском направлении в районе Вербового. В ведомстве уточнили, что БМП противника обнаружили разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.