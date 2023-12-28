Амстердам, 28 декабря, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Нидерландам необходимо кратно увеличить численность и модернизировать собственные вооружённые силы на случай конфликта с Российской Федерацией, заявил главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен.

Heiko Becker/Global Look Press Мартин Вийнен

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», — приводит слова офицера издание De Telegraaf.

Вийнен отметил, что считает необходимым последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Прибалтики, для которых подготовка к вооружённому противостоянию с Россией — «само собой разумеющееся», поскольку государства граничат с РФ.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора сообщил главе киевского режим Владимиру Зеленскому о решении правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для передачи в распоряжение Вооружённых сил Украины. Позднее издание Newsweek со ссылкой на собственные источники заявило, что первая партия истребителей поступит на Украину в течение нескольких дней.