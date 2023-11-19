Вена, 19 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Используемые украинской армией германские танки Leopard не смогли показать какой-либо эффективности в ходе военных действий. Об этом 19 ноября заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер во время выступления на европейском форуме AIES в Вене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло», — сказал он.

По словам эксперта, это произошло из-за того, что у украинских бойцов отсутствовали необходимые навыки и возможности.

О возможности такого развития ситуации, что было очевидно с военной точки зрения, говорили с самого начала, однако многие из экспертов на Западе уверяли, что украинские военные смогут «одолеть русских благодаря энтузиазму», отметил Райснер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 ноября американский журнал Forbes со ссылкой на рассказ потерявшего ногу офицера ВСУ Николая Мельника написал, что украинское командование, планируя контрнаступление, было искренне уверено, что российские военные испугаются и разбегутся, увидев танки Leopard и БМП Bradley на поле боя, однако этого не произошло. Как отметил Мельник, из-за этого произошла недооценка действий Вооружённых сил России со стороны Киева.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс написал 10 ноября, что военнослужащие ВСУ так и не смогли научиться правильно пользоваться танками Leopard, из-за чего могут потерять их на поле боя. По его словам, ВСУ не нужно отправлять эти боевые машины небольшими группами и без особой поддержки пехоты, прямо к российским позициям, так они в этом случае «быстро исчезнут».

Экс 2 ноября написал, что Вооружённые силы России за две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Киеву.