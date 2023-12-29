* включена Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Томск, 29 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Суд в Томске признал депутата городской думы Ксению Фадееву (включена Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму) виновной в деле об экстремизме. Ей вынесли приговор в виде девяти лет тюрьмы.

Дума города Томска Ксения Фадеева

«Суд постановил признать Фадееву виновной, приговорить её к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья Дмитрий Худяков.

Фадееву освободили от наказания по статье об участии в НКО, посягающем на личность и права граждан, из-за истечения срока давности. Защита намерена обжаловать вынесенный приговор. Изначально депутата обвиняли в организации экстремистского сообщества и создании указанной некоммерческой организации. Вину Фадеева не признала.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд объяснил внесение писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в список экстремистов. По его словам, перечень соответствующих лиц формируется прозрачно, ведомство не принимает самостоятельных решений об изменениях списка, а автоматически исполняет решения органов следствия или судов. Акунин стал фигурантом перечня после одобрительных высказываний о смертях российских солдат.

Позднее Тверской суд Москвы признал поэтов Егора Штовбе и Артёма Камардина виновными по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади. Как следует из приговора, чтецам оскорбительных стихов о Донбассе назначили 5,5 года лишения свободы и семь лет заключения в колонии общего режима соответственно. В сентябре 2022 года они прочитали собственные стихи, которыми, по версии следствия, пытались разжечь ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР, у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве.