Москва, 29 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России сообщило 29 декабря о завершении осеннего призыва на военную службу. В ведомстве заявили о поступлении 130 тыс. призывников.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«В соответствии с указом президента России от 29 сентября 2023 года № 735 осенью этого года для прохождения службы в Вооружённые силы России и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», — заявили в Минобороны.

Призывные комиссии начали работу 2 октября, отправка новобранцев началась 16 октября. Для этих работ Минобороны задействовало 14 рейсов военных самолётов, 10 воинских эшелонов, 199 гражданских рейсов, более 1,4 тыс. вагонов в составах пассажирских поездов и воинский автотранспорт. За процессом призыва следила система контроля. Годом ранее по итогам осеннего призыва на службу поступило 120 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 15 января доложить о работе по постановке россиян на воинский учёт и снятии с него без личной явки в военкомат. Глава государства также поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестр повесток.

Соответственно, он поручил оборонному ведомству провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием системы единого реестра повесток. Непосредственно главе ведомства Сергею Шойгу он поручил представить доклад по теме до 1 ноября 2024 года. Минобороны также поручили определить ответственного за внедрение и развитие государственной информсистемы и реестра повесток заместителя Шойгу и сформировать подразделение, к функциям которого относится её сопровождение.