Украина, 29 декабря, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, сообщило 29 декабря украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, во Львове и во всех остальных областях Украины утром 29 декабря объявили воздушную тревогу. Мэр Андрей Садовой сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.

Также глава Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Аналогичная информация поступила из Днепропетровска.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории этих городов.