Берлин, 29 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Расчёт Германии на причинение ущерба России санкциями не оправдался, заявил 29 декабря российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«Отказ от поставок российских энергоносителей — политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности», — заявил посол в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, расчёт делался на то, что ущерб окажется слишком велик для России. Со своей стороны Москва всегда выполняла обязательства по действующим контрактам, а отказ от поставок энергоносителей — выбор Берлина, добавил Нечаев.

В интервью дипломат также заявил, что пока российская сторона не наблюдает предпосылки, свидетельствующие о скорой отмене антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, в октябре историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики. По его мнению, состояние немецкой экономики вызывает беспокойство. При этом эксперт отметил, что модель управления в ФРГ столкнулась не только с кризисом в экономике, но и в политике. Он также обратил внимание на то, что санкции в значительной степени потерпело неудачу. В то время как российская экономика демонстрирует устойчивость и рост.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.