Москва, 29 декабря, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Российские власти введут ограничения на бесконтрольное повышение тарифов на сотовую связь компаниями, оказывающими такие услуги, за действиями операторов следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Компании смогут увеличивать стоимость услуг выше инфляции только в случаях, когда они вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, включая российские. Это прописано в новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года,

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал Чернышенко в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что в последние десятилетия операторы инвестировали в инфраструктуру и создание оборудования. Из-за этого у компаний не получалось нарастить прибыль даже до уровня инфляции.

Заместитель председателя правительства сообщил, что в настоящее время обсуждается развитие сетей поколения 5G, а также планируется создание отечественного оборудования связи. Он подчеркнул, что у России должна быть возможность решать указанные вопросы самостоятельно, чтобы добиться технологического суверенитета.

Вице-премьер добавил, что развитие сетей нового поколения создаст сильную нагрузку на российскую телекоммуникационную отрасль.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2023 года стало известно, что крупнейшие российские операторы сотовой связи попросили власти предоставить им возможность каждый год увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Компании объяснили это желание необходимостью модернизации и обеспечения их стабильной работы.