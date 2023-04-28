Москва, 30 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Крупнейшие российские операторы сотовой связи считают необходимым каждый год поднимать тарифы на 5% выше инфляции. Такая инициатива продиктована необходимостью модернизации и обеспечения их стабильной работы. Об этом 30 июня сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.

Виталий Белоусов/РАИ Новости

Отмечается, что в настоящее время в стране тарифы на связь формально не регулируют. При этом, согласно рекомендациям, разработанным Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при участии Минцифры в апреле 2022 года, операторов призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной инфляции за год. При этом в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Власти готовы пойти навстречу бизнесу, но только при некоторых условиях.

«Во-первых, нужно обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета», ― указали в Минцифры.

Также рост тарифов должен проходить плавно и поэтапно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов спрогнозировал, что средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%.

Рост обусловлен в первую очередь инфляцией, которая затронула все расходные статьи операторов. Также, по словам специалиста, увеличились затраты на телекоммуникационное оборудование и сократился масштаб строительства и умощнения сетей. При этом эксперт отметил, что рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому повышение выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры.

В конце 2022 года Федеральная антимонопольная служба признала оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство за установление монопольно высокой цены на свои услуги. Компании предписали снизить тарифы, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня.