Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Россия выступает категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолётов Украине, заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

https://argentina.mid.ru/ Дмитрий Феоктистов

Ранее портал Noticias Urbanas со ссылкой на аргентинские военно-воздушные силы сообщил, что власти этой латиноамериканской страны планируют бесплатно поставить Киеву два вертолёта Ми-171E, которые произвела Россия. Аргентина приобрела эти аппараты в 2011 году для использования в антарктических миссиях.

Посол РФ в Буэнос-Айресе отметил, что аргентинские власти официально не комментируют указанную информацию. Он также подчеркнул, что в Аргентине высоко оценили качество и надежность этой российской техники.

Феоктистов уточнил, что в настоящее время оба Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Вместе с тем, по словам дипломата, это обстоятельство никак не меняет отношения России к идее передать вертолёты противникам РФ.

Он также напомнил, что такая сделка противоречила бы также обязательствам сертификата конечного пользователя, который предоставили Аргентине.

В ноябре на аргентинского выборах президента победил крайне правый политик Хавьер Милей. 10 декабря прошла инаугурация нового лидера Аргентины, после которой он встретился в Буэнос-Айресе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Милей пообещал Зеленскому, что в 2024 году его страна проведёт саммит латиноамериканских государств по ситуации вокруг Украины.