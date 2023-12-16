Буэнос-Айрес, 16 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Два приобретённых в России транспортных вертолёта Ми-171Е планирует передать Украине новое правительство Аргентины. Об этом 15 декабря сообщил интернет-портал Noticias Urbanas.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолёт Ми-171

Вертолёты Аргентина закупила у России в 2011 году для снабжения полярных станций в Антарктиде и проведения поисково-спасательных операций. Вопрос передачи воздушных судов Киеву обсуждалась в ходе визита главы Украины Владимира Зеленского для участия в церемонии инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Уточняется, что власти Аргентины ведут с США переговоры о возможности учесть вертолёты в качестве первого взноса при покупке истребителей. При этом оба воздушных судна неисправны.

Посольство России в Аргентине на запрос журналистов ответило, что официальных сведений, подтверждающих информацию о передаче Киеву двух вертолётов, у диппредставительства нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон в январе 2023 года начал работу над тем, чтобы предложить странам Латинской Америки передать имеющееся у них российское вооружение Украине. Взамен Соединенные Штаты обязуются поставить южным соседям американскую военную технику.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пристально следят за развитием ситуации с возможными поставками оружия из Латинской Америки на Украину.