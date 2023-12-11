Глава Аргентины Милей обещал Зеленскому провести саммит по Украине
Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта на Украине согласилась провести Аргентина в 2024 году. Об этом 11 декабря заявил замглавы офиса главы Украины Игорь Жовква, сообщает Bloomberg.
Как уточнил Жовква, проведение саммита обсуждали украинский глава Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи 10 декабря. Жовква отметил, что у глав двух стран состоялся «обстоятельный разговор».
Пресс-служба Милея от комментариев по поводу предстоящего саммита по Украине отказалась.
Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская делегация во главе с Зеленским 10 декабря прибыла в Аргентину для участия в церемонии инаугурации избранного президента Милея.
В ноябре избранный президент Аргентины Милей выступил с предложением к главе киевского режима принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.