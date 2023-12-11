Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта на Украине согласилась провести Аргентина в 2024 году. Об этом 11 декабря заявил замглавы офиса главы Украины Игорь Жовква, сообщает Bloomberg.

Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Как уточнил Жовква, проведение саммита обсуждали украинский глава Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи 10 декабря. Жовква отметил, что у глав двух стран состоялся «обстоятельный разговор».

Пресс-служба Милея от комментариев по поводу предстоящего саммита по Украине отказалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская делегация во главе с Зеленским 10 декабря прибыла в Аргентину для участия в церемонии инаугурации избранного президента Милея.

В ноябре избранный президент Аргентины Милей выступил с предложением к главе киевского режима принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.