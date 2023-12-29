Москва, 29 декабря, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Интернет-магазин Wildberries с 8 января увеличит размер комиссии для продавцов бытовой техники и электронных товаров, сообщил журналистам представитель маркетплейса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В среднем рост составит около 5% и комиссия установится на уровне 10–23%. Так, на 2% увеличится размер сбора для 20% таких товаров, как мониторы, фотоаппараты, геймпады и другой продукции.

Кроме того, на 7% вырастет комиссия на компьютерные процессоры, а на умные часы — на 10%. При этом рост не затронет наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства.

Представитель Wildberries, слова которого приводит РБК, также напомнил, что в 2023 году маркетплейс два раза снижал комиссию на электронные товары. Он добавил, что этот шаг позволил продавцам увеличить свои доходы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября появилась информация о том, что Wildberries якобы повысил плату за возврат товаров. В свою очередь интернет-магазин опроверг эти сведения.

В организации уточнили, что размер платы за обратную логистику может повышаться для крупногабаритных товаров или отдаленных регионов, но это лишь отдельные случаи. В Wildberries также добавили, что в ноябре дополнительно отменили плату за возврат для более чем 1200 видов позиций.

26 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написала, что правительство РФ собралось обязать маркетплейсы продавать российскую технику. Опрошенные изданием эксперты не исключили, что власти могут ввести требования для интернет-магазинов о минимальной доле отечественной продукции в ассортименте.