Москва, 1 декабря, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Информация о том, что маркетплейс Wildberries повысил плату за возврат товаров, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries («Вайлдбериз»)

«Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — говорится в сообщении организации.

В маркетплейсе отметили, что стоимость обратной доставки примерно для 94% товаров по-прежнему составляет менее 100 рублей. При этом она рассчитывается индивидуально в случае, если возврат товаров компенсируется клиентом в соответствии с расстоянием транспортировки и других особенностей.

В Wildberries также уточнили, что в отдельных случаях, если идёт речь о крупногабаритных товарах или о доставке грузов в отдаленные регионы, то размер платы за обратную логистику может повышаться. Кроме того, представители компании напомнили, что в ноябре маркетплейс дополнительно отменил плату за обратную доставку для более чем 1200 видов товаров.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Wildberries объявил о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами платёжных систем Visa и Mastercard. После этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил своему ведомству проверить законность подобных действий маркетплейса.

Wildberries, в свою очередь, решил отменить свое решение о комиссии. 15 ноября Генеральная прокуратура России завершила проверку компании. За время её проведения маркетплейс изменил около 20 положений, которые регламентируют отношения площадки с продавцами и покупателями.