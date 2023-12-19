Москва, 19 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа, сделала первые шаги. Об этом гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила 19 декабря в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов», — написала Акулова под видеороликом с первыми шагами панды.

По её словам, детёнышу было непросто. Сначала малютка сосредоточенно пыталась приподняться, потом встала, сделала один шаг и плюхнулась на пол.

Похоже, что маленькая панда сама удивилась тому, что сделала, заключила Акулова.

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Как сообщало ИА Регнум, большие панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. До них в столице «гостили» ещё четыре панды. В конце августа Жуи и Диндин стали родителями — на свет появилась маленькая самочка, имени у которой пока нет. Малютка стала первой пандой, родившейся в России. К началу декабря она стала активно ползать по вольеру, а спустя ещё десять дней встала на все четыре лапы.

Имя для детёныша большой панды выберут москвичи, голосование запущено на площадке «Активный гражданин». Предложены такие варианты: Катюша, Маша, Сяр Мо (Маленькая Мо), Мо Мо (от первого слога слова «Москва»), Цзин Дин (по-китайски — Златоглавая), Ай Минь (Любовь к народу), Бай Хоа (Белая Берёзка), Хон Син (Красная Звёздочка) и Чжен Чжу (Жемчужина).