Вашингтон, 28 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине и Киеву после провала контрнаступления ВСУ нужно соглашаться на них, говорится в опубликованной 27 декабря статье американской газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Долгожданное украинское контрнаступление последних шести месяцев повлекло за собой огромные потери в людях и технике, но едва ли сдвинуло линию фронта», — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили, что главком ВСУ Валерий Залужный уже признал ситуацию на фронте тупиковой и заявил, что для выхода из неё нужен технологический прорыв, который маловероятен. Они призвали Украину осознать, что продолжение боёв навредит ей самой.

«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — отметили в издании.

В то же время 27 декабря американская газета Politico, ссылаясь на информацию от члена Конгресса США, сообщила, что Вашингтон и Брюссель начали менять стратегию по Украине. Журналистам сообщили, что на Западе уже обсуждают, на какие уступки России они готовы пойти. В издании отметили, что от публичного обсуждения этой темы политиков останавливает то, что это несёт политические риски для президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 28 декабря заявил о полном провале стратегии Запада, нацеленной на поражение России. По его мнению, стратегию будут менять. При этом глава МИД напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом.