Вашингтон, 27 декабря, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Руководство США и Евросоюза стали негласно менять стратегию по Украине, они уже якобы не планируют победить Россию и готовы пойти ей на уступки, заявила 27 декабря американская газета Politico, ссылаясь на источник в американском Конгрессе.

Сергей Корсун ИА Регнум

По информации издания, Вашингтон и Брюссель обсуждают переход Украины к обороне, а также рассматривают мирные переговоры и передачу России территорий. При этом в США опасаются сообщать об этом публично из-за политических рисков для американского президента Джо Байдена.

Кроме того, журналистам сообщили, что Соединённые Штаты и ЕС обсуждают укрепление сил ПВО на Украине и строительство оборонительных линий. Также Вашингтон планирует в кратчайшие сроки восстановить в этой стране военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы Киев сам мог производить для себя вооружение, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря указал на то, что американские политики после провала контрнаступления ВСУ перестали говорить про желание добиться стратегического поражения России. По словам министра, теперь они говорят, что нельзя допустить победы президента РФ Владимира Путина на Украине.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 14 декабря также указал на то, что на Западе перешли к разговорам о необходимости не допустить победы России и перестали рассуждать о её «стратегическом поражении». Он добавил, что западным странам скоро придётся отказаться и от таких заявлений.