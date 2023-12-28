Москва, 28 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о поставках западного вооружения на Украину, заявил, что руководство ФРГ не имеет чувства стыда. Об этом он сказал 28 декабря во время интервью «РИА Новости» и «Россия 24».

Официальное интернет-представительство президента России

«Когда кто-то оказывает кому-то чёрную неблагодарность, люди с совестью стыдятся этого, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого чувства лишены», — сказал глава МИД, напомнив, что Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии.

Как сообщало ИА Регнум, Германия стала одним из поставщиков оружия Украине во время специальной военной операции. В процессе этого власти делали различные заявления, в том числе о нежелании поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как подписывала конвенцию о запрете этого вида вооружений, или ракет TAURUS. Помимо этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что часть передаваемых ВСУ вооружений устарела или была в нерабочем состоянии.