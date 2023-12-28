Москва, 28 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты назвали страну врагом. Об этом он сказал 28 декабря в интервью «РИА Новости» и «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом. Если так, мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять», — заявил глава МИД.

В том же интервью Лавров заявил, что стратегия Запада по нанесению стратегического поражения России с треском провалилась. Как отметил министр, после этого Запад, возможно, решил поменять тактику в отношении страны.