Пхеньян, 2 декабря, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Вмешательство в работу спутников КНДР и попытки США нейтрализовать первый разведывательный спутник Пхеньян расценит как объявление войны и ответит аналогичными действиями. Об этом 2 декабря сказано в заявлении официального представителя министерства обороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Враждебную и опасную позицию Космических сил США по отношению к спутнику КНДР нельзя игнорировать. Это очевидный вызов нашему суверенитету, а если точнее, объявление войны нашей республике», — цитирует ЦТАК представителя минобороны КНДР.

При этом официальный представитель минобороны КНДР напомнил, что разведывательные спутники не считаются оружием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США признали вывод на околоземную орбиту разведывательного спутника Северной Кореей.

Власти КНДР заявили, что их разведывательному спутнику удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и пяти авианосцев на военно-морской базе США в Норфолке (штат Виргиния).