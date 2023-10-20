Пхеньян, 20 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В Северной Корее заявили о своём праве на превентивный удар по американскому бомбардировщику. В Корейской Народно-Демократической Республике считают, что у США монополии на превентивный удар больше нет. Информацию приводит 20 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Марина Лысцева/ТАСС Американский стратегический бомбардировщик Боинг B-52

Официальный Пхеньян отреагировал на приземление в Южной Корее американского бомбардировщика B-52 после того, как он провёл учения над Корейским полуостровом. Вместе с тем проводимые учения при участии американцев, Южной Кореи и Японии в КНДР считают «происками США», цель которых — начало ядерной войны.

«Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось «монопольной собственностью» США, перевернута», — сообщило СМИ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пхеньян осудил совместные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень». Там посчитали, что подобные маневры с применением истребителей четвертого и пятого поколений, самолетов, а также тренировка по сбрасыванию ядерных бомб B61 сигнализирует о репетиции ядерной войны.