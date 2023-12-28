Вашингтон, 28 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Действующие власти США могут использовать «маленькую» ядерную бомбу, чтобы попытаться скрыть свое поражение на Украине и победить на президентских выборах 2024 года. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

По его мнению, это единственный оставшийся путь для американского руководства. Макговерн считает, что такой вариант президенту Соединённых Штатов Джо Байдену может предложить кто-нибудь из сотрудников Пентагона или Белого дома.

Использование ядерного оружия якобы должно будет продемонстрировать России серьезность намерений США. Макговерн предположил, что Вашингтон может выбрать для этих целей устройство, которое станет в десять раз меньше бомбы, сброшенной американцами в 1945 году на японский город Хиросиму.

Экс-агент ЦРУ считает такой сценарий высоковероятным. Он заявил, что сам боится такого результата.

Макговерн также считает, что американские генералы попытаются заверить Байдена в том, что применение ядерного оружия не приведёт к эскалации и ситуация якобы не выйдет из-под контроля. Бывший аналитик не исключил, что существенную роль в разработке указанных планов могут сыграть госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома Джейк Салливан.

Эксперт пояснил, что эти два человека лично заинтересованы в том, чтобы действующая американская администрация победила на выборах, иначе их ждёт суд.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США планируют вернуть места хранения ядерных бомб в Британии, поскольку ранее выделяли деньги на их обновление. Он также подчеркнул, что американское ядерное оружие США развёрнуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от Северной Америки.

По словам дипломата, оно способно быстро достигать целей в глубине территории России и Белоруссии. В середине ноября журнал Scientific American опубликовал статью, в которой учёный Принстонского университета Себастьян Филипп описал последствия удара по шахтам с ядерным оружием в США. Он считает, что в результате этого погибнет около 90% населения Соединённых Штатов.