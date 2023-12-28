Экс-агент ЦРУ предупредил о готовности США взорвать ядерную бомбу из-за РФ
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США способны взорвать ядерную бомбу ради давления на РФ
Вашингтон, 28 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Действующие власти США могут использовать «маленькую» ядерную бомбу, чтобы попытаться скрыть свое поражение на Украине и победить на президентских выборах 2024 года. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, это единственный оставшийся путь для американского руководства. Макговерн считает, что такой вариант президенту Соединённых Штатов Джо Байдену может предложить кто-нибудь из сотрудников Пентагона или Белого дома.
Использование ядерного оружия якобы должно будет продемонстрировать России серьезность намерений США. Макговерн предположил, что Вашингтон может выбрать для этих целей устройство, которое станет в десять раз меньше бомбы, сброшенной американцами в 1945 году на японский город Хиросиму.
Экс-агент ЦРУ считает такой сценарий высоковероятным. Он заявил, что сам боится такого результата.
Макговерн также считает, что американские генералы попытаются заверить Байдена в том, что применение ядерного оружия не приведёт к эскалации и ситуация якобы не выйдет из-под контроля. Бывший аналитик не исключил, что существенную роль в разработке указанных планов могут сыграть госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома Джейк Салливан.
Эксперт пояснил, что эти два человека лично заинтересованы в том, чтобы действующая американская администрация победила на выборах, иначе их ждёт суд.
Как сообщало ИА Регнум, 9 октября замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США планируют вернуть места хранения ядерных бомб в Британии, поскольку ранее выделяли деньги на их обновление. Он также подчеркнул, что американское ядерное оружие США развёрнуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от Северной Америки.
По словам дипломата, оно способно быстро достигать целей в глубине территории России и Белоруссии. В середине ноября журнал Scientific American опубликовал статью, в которой учёный Принстонского университета Себастьян Филипп описал последствия удара по шахтам с ядерным оружием в США. Он считает, что в результате этого погибнет около 90% населения Соединённых Штатов.