Вашингтон, 15 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Удар по американским шахтам с ядерным оружием может уничтожить около 90% населения США. Такой прогноз сделал учёный Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Исследователь уточнил, что последствием целенаправленной ядерной атаки по шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте станет уничтожение всего живого в прилегающих районах. Учёный пояснил, что для уничтожения шахтной пусковой установки нужна одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости.

По мнению Филиппа, помимо воздействия ударных волн и «гигантского огненного шара», следует опасаться радиоактивной пыли, которая будет активно распространяться ветром.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра все население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков», — предупредил учёный.

Как указал исследователь, последствия ядерных ударов по шахтам затронут в общей сложности более 300 миллионов человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал доктор военных наук Константин Сивков,проведённые американской стороной испытания на ядерном полигоне в Неваде могут привести к началу гонки ядерных вооружений между США и Россией. Эксперт подчеркнул, что прямой конфликт двух государств неизбежно приведёт к использованию ядерного оружия и гарантированному взаимоуничтожению обеих сторон. Сивков не исключил, что Россия и США могут начать успешные ядерные испытания, которые в итоге окажутся сдерживающим фактором, так как они будут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения обеих стран.

Американское минэнерго проинформировало, что 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. Ранее в этот же день Государственная дума России одобрила в третьем чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.