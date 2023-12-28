Москва, 28 декабря, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Дефицита куриных яиц в России не наблюдается и не предвидится, а внутренний рынок обеспечен ими более чем полностью, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала заместитель председателя правительства в интервью «РИА Новости».

По её словам, в стране наблюдается ажиотажный спрос, который снизится после Нового года, и тогда цены на указанную продукцию стабилизируются. Абрамченко сравнила текущую ситуацию с тем ажиотажем, который наблюдался вокруг гречневой крупы, сахара и подсолнечного масла во время пандемии коронавируса.

Вице-премьер отметила, что на стоимость яиц повлияли два фактора. Первая причина связана с существенным ростом их потребления в РФ — увеличение более чем на 1,8 млрд штук.

Второй фактор касается вспышки птичьего гриппа. Из-за этого заболевания производство в стране сократилось на 700 млн штук. Абрамченко сообщила, что правительство России уже приняло ряд мер по стабилизации ситуации на рынке куриных яиц.

Она уточнила, что власти договорились с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз внедрил механизм поддержки отрасли. Абрамченко добавила, что, согласно ожиданиям правительства, в 2024 году выпуск куриных яиц вырастет на 550 млн штук.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 9 декабря, с начала года куриные яйца в стране подорожали примерно на 36,5%. В годовом выражении по итогам ноября рост цен достиг 40,3%. Ситуация привлекла внимание Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

26 декабря ФАС проинформировала о том, что возбудила четыре дела по признакам картельных соглашений в отношении российских производителей яиц. Деятельность ведомства затронула Донецкую Народную Республику, Кемеровскую, Воронежскую и Ивановскую области.