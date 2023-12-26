Москва, 26 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В отношении российских производителей яиц Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела по признакам картельных соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС 26 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

Признаки нарушений закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях компаний в четырёх регионах ― Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также Донецкой Народной Республике.

Так, специалисты Кемеровского УФАС выявили, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и «Яшкинской птицефабрики» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрём при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

В Воронеже компании ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственный производственный кооператив-производитель куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская» единовременно повысили цены на куриные яйца. Рост за месяц цен составил от 16% до 37%.

В Ивановской области птицефабрика «Кинешемская» и «Ивановская птицефабрика» также повысили оптово-отпускные цены от 18% до 23% на куриные яйца. В ДНР зафиксировали единовременное повышение цен в пределах от 9% до 24% на этот продукт питания у компаний «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор», «Амвросиевская птицефабрика».

В отношении этих компаний антимонопольщики возбудили дела по признакам картельных соглашений. Теперь производителям грозят оборотные штрафы.

Как пояснил руководитель ФАС Максим Шаскольский, в результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний определено, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договорённостей хозяйствующих субъектов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 9 декабря, куриные яйца подорожали в разных регионах от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. В годовом выражении в ноябре яйца подорожали на 40,3%. Резкий рост цен на этот продукт питания вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

Вице-премьер Андрей Белоусов 13 декабря заявил, что в Россию в будущем году беспошлинно завезут 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня. Правительственная подкомиссия по тарифно-таможенному регулированию поддержала решение обнулить пошлины.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 15 декабря сообщил, что ведомство ведёт работу по стабилизации цен на куриное яйцо: увеличивают объёмы собственного производства, работают над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря извинился перед гражданами за рост цен на куриные яйца в стране. Он объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции. По её словам, есть и общие причины ― высокий рост спроса опережает возможности предложения.