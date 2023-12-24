Варшава, 24 декабря, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда воспользовался правом вето и заблокировал закон о бюджете, включающий финансирование государственных средств массовой информации (СМИ). Об этом политик сообщил в соцсети X.

Fakt.pl Анджей Дуда

Дуда подчеркнул, что принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в котором предусмотрены 3 млрд злотых (более $762 млн) на государственные СМИ.

«Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», — заявил Дуда.

Президент Польши назвал неприемлемой попытку финансирования государственных СМИ в нынешней ситуации с помощью околобюджетного закона.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас уверен, что дальнейшая украинизация закончится появлением на месте современной Польши нового государства под названием Укрополия. Это признают даже главные СМИ. Придётся управлять методами, успешно опробованными киевским режимом, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав.

Запад не рассматривает Польшу как демократическую республику. В её отношении используется термин «иллиберализм», обозначающий гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, добавил журналист.