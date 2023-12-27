Самарканд, Узбекистан, 27 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев одержал вторую победу на чемпионате мира по рапиду, обыграв норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена. Шогджиев играл белыми фигурами. Партия окончилась на 71-м ходу.

Кадр из видео Роман Шогджиев

На чемпионате по прошествии семи партий россиянин заработал три очка: две победы, три поражения и две ничьих. Среди сверстников он чемпион мира и занимает в настоящее время 130-е место в турнирной таблице.

Его соперник — 25-летний Кристансен находится на 146-м месте в рейтинге FIDE.

Как сообщало 26 декабря ИА Регнум, россиянин Шогджиев одержал победу чёрными фигурами над 28-летним узбекским спортсменом Жахонгиром Вахидовым, являющимся чемпионом Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Пока лидером турнира является действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен из Норвегии. На его счету шесть очков в семи турах.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. С 26 по 28 декабря проводятся соревнования по рапиду, 29–30 декабря — по блицу. Призовой фонд — $1 млн.

Рапид — быстрая игра в шахматы — предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени, ограниченный 10 и 60 минутами. Блиц — более короткая партия, чем рапид. Каждому игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут.