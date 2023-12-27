Донецк, 27 декабря, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты, пехоту и технику противника на купянском направлении. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в Министерстве обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM РСЗО «Торнадо»

«Расчёты РСЗО «Торнадо-Г»… уничтожили замаскированные взводные опорный пункты, живую силу и огневые средства ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения СВО», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что позиции и вооружение противника вскрыли подразделения артиллерийской разведки западной группировки войск при помощи беспилотных летательных аппаратов. После этого информация для наведения выполнения огневых задач была передана расчётам РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 26 декабря, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 человек личного состава. Также российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация», артсистему M777 производства США и САУ «Гвоздика».