Москва, 27 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких Telegram-каналов Феликса Елисеева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену и публичные призывы к терроризму, сообщили 27 декабря во Втором западном окружном военном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Однако в пресс-службе суда заявили, что подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Елисеев был автором каналов «Она развалилась» (19 тысяч подписчиков) и «Калхозное безумие» (менее тысячи подписчиков). Суд установил, что деньги он перечислял своему куратору через криптовалютный счёт. Средства шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ. Елисеева задержали в 2022 году и отправили в СИЗО.

В январе 2023 года Росфинмониторинг включил Елисеева в перечень террористов и экстремистов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд в Москве приговорил администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» студента Дмитрия Ивановак 8,5 года лишения свободы за публикацию фейковой информации о российской армии. Суд также лишил его права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Вину он не признает.