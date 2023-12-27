Москва, 27 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против дочерних предприятий «Лукойла» из-за наценок на 92-й и 95-й бензин на заправках. Об этом стало известно 27 декабря из соответствующего сообщения ведомства.

vsefranshizi.ru

В частности, фигурантами оказались компании «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт».

«При установлении факта нарушения закона «О защите конкуренции» компаниям может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», — заявили в ФАС.

Как пояснили в ведомстве, управления службы выявили повышенные цены на бензин на заправках «Лукойла» в Нижегородской области и Пермском крае. Ко всему прочему, стоимость возросла в период низких биржевых цен.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре стало известно, что с основателя «Лукойла» Вагита Алекперова и бывшего совладельца компании Леонида Федуна потребовали взыскать около 9,8 млрд рублей в качестве компенсации убытков в пользу АО «Открытие Холдинг». С иском обратилась конкурсный управляющий компании Мария Булатова. Согласно ему, к ответственности требуют привлечь компании АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» и зарегистрированную на Кипре Gatecraft Limited. Подробности требований не уточнялись.