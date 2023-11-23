Москва, 23 ноября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. С основателя «Лукойла» Вагита Алекперова и бывшего совладельца нефтяной компании Леонида Федуна требуют взыскать около 9,8 млрд рублей в качестве убытков в пользу АО «Открытие Холдинг». С соответствующим иском в суд обратилась конкурсный управляющий компании Мария Булатова.

Согласно опубликованному на Федресурсе сообщении, к ответственности в виде возмещения убытков также требуют привлечь компании АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» и зарегистрированную на Кипре Gatecraft Limited.

Точная сумма иска составляет 9,753 млрд рублей. Другие подробности требований не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что единственный сын российского предпринимателя и управленца Вагита Алекперова Юсуф возглавил список самых богатых наследников российских миллиардеров. По данным издания Forbes, состояние наследника доходило до $20,5 млрд. Вторую строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд). Третьими стали двое детей совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона, состояние которых оценили в $10,8 млрд на каждого.

По данным на начало июля, совокупное состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с января 2023 года. Так, основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал $4,8 млрд, в результате его состояние увеличилось до $20,2 млрд, а бывший вице-президент этой же компании Леонид Федун с начала года заработал $1,73 млрд, его состояние оценивалось в $7,6 млрд.