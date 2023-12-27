Богота, 27 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В родном городе певицы Шакиры Барранкилья в Колумбии установили бронзовую статую в честь артистки. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Высота скульптуры составляет 6,4 метра. Её создал художник Йино Маркес, а в изготовлении памятника задействовали более 30 человек.

Шакира изображена в топе от бикини, с обнажённым животом и в длинной юбке, распущенными волосами и сложенными над головой ладонями, как в музыкальном клипе 2005 года на песню Hips Don’t Lie.

«Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант, голос, который движет массами, и босые ноги, идущие на благо детства и человечества», — написано в основании статуи.

В социальных сетях сама певица написала, что рада поделиться этим событием с родителями.

Шакира ― колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель ― родилась и выросла в Барранкилье. Широко известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х на испаноязычном и англоязычном музыкальных рынках.

Первые студийные альбомы певица выпустила в 1990-х. В её списке множество наград. В их числе три премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми», восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник певцу Юрию Шатунову.В этот день ему могло бы исполниться 50 лет. На церемонии открытия памятника присутствовали родственники и близкие исполнителя, его коллеги и поклонники. Автором скульптуры стала Виктория Тищенко.