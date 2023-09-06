Москва, 6 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Памятник певцу Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище 6 сентября. В этот день ему могло бы исполниться 50 лет.

Софья Сандурская/ТАСС Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

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На церемонии открытия памятника присутствовали родственники и близкие исполнителя, его коллеги и поклонники. Автором скульптуры стала Виктория Тищенко. Как она рассказала РЕН ТВ, с идеей памятника выступили близкие Шатунова, организовавшие соответствующий конкурс и пригласившие её к участию. По словам Тищенко, идея запечатлеть его на концерте пришла быстро и её сразу утвердили.

Как сообщало ИА Регнум, Шатунов умер в июне 2022 года в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт). После ужина с друзьями певец почувствовал себя плохо, его отвезли в поликлинику, откуда доставили в сердечно-сосудистый центр в Домодедово, где он скончался. Простились с Шатуновым в зале дома «Троекурово» Троекуровского кладбища 26 июня.