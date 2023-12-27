Лондон, 27 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Британские истребители Spitfire времён Второй мировой войны, восстановленные по обломкам, стали пользоваться большим спросом, сообщило 26 декабря издание The Times.

Vaughan Leiberum Британский флаг

«У нас идёт бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — приводит издание слова главы компании-реставратора Airframe Assemblies Стивена Визарда.

Он отметил, что в последнее время кратно возросло число клиентов компании, среди которых музеи, коммерческие пилоты и богатые энтузиасты, а из-за возросшего спроса Airframe Assemblies вынуждена отказываться от части заказов.

В ангаре компании-реставратора помещается до семи восстановленных Spitfire, стоимость каждого истребителя составляет от 3 миллионов фунтов (около 350 миллионов рублей).

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в Штутгарте на юго-западе Германии эвакуировали почти две тысячи человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны. Как уточнили в городской полиции, прибывшие на место инцидента сапёры успешно обезвредили бомбу, после чего временные ограничения, введённые из-за опасной ситуации, были отменены.