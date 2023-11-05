Штутгарт, Германия, 5 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В Штутгарте на юго-западе Германии эвакуировали 1,9 тыс. человек из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны. Городская полиция сообщила об этом 5 ноября в соцсети Х.

Известия/Павел Бедняков

Прибывшие на место инцидента сапёры успешно обезвредили бомбу. Полиция сообщила об отмене ограничений, которые временно ввели из-за опасной ситуации.

В Афинах 26 октября обезвредили обнаруженную во время земляных работ бомбу времен Второй мировой войны. Сапёры обезвредили боеприпас с использованием термитного заряда.

В Венгрии на озере Балатон в середине июня спасатели нашли мины и гранаты времён Второй мировой войны. Среди находок 30 советских миномётных зарядов калибра 82 мм, четыре ручных гранаты, а также боеприпасы немецкого производства, в том числе противотанковая мина Т Mi.