Киев, 27 декабря, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Российские дроны представляют всё большую проблему для украинской армии из-за своего количества и технических преимуществ, заявил начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в интервью украинскому телеканалу «Днепр ТВ».

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По его словам, Вооружённые силы России применят против войск Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самой лучшей комплектации. Самовар назвал эту ситуацию пугающей.

Военнослужащий отметил, что ВСУ не могут защититься от российских дронов даже ночью, поскольку эти устройства оснащаются тепловизорами. Офицер предупредил, что украинским силам будет всё труднее бороться с подобными беспилотниками.

Он также выразил опасение по поводу того, что новые БПЛА с другими рабочими частотами сделают средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря, директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская рассказала, что Россия успешно развивает технологию роев дронов, а также улучшает системы их наведения и навигации. Она считает, что указанная деятельность может привести к неуязвимости российских беспилотников для средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Берлинская также допустила, что украинской армии придётся отступать из-за нехватки дронов у Вооружённых сил Украины и эффективности БПЛА, которые применяются Россией. Директор центра напомнила, что большая часть бронетехники ВСУ оказалась уничтожена такими ударными беспилотниками.