Киев, 26 декабря, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины возможно придётся отступать из-за нехватки дронов и эффективности российских беспилотных летательных аппаратов, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Мы видим, что он [президент России Владимир Путин] ездит на производство «Ланцетов» — одних из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» 25 декабря.

Также она подчеркнула, что большая часть бронетехники Вооружённых сил Украины была уничтожена именно ударными дронами подобного типа. По её словам, если Украине не удастся соответствовать России в этой сфере, то украинской армии придётся отступать.

Как ранее передавало ИА Регнум, Берлинская также указала на то, что Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы наведения и навигации, а также внедряет автоматическую оптическую систему. В связи с этим эксперт призвала начать разработку новых методов борьбы с российскими беспилотниками, поскольку действующие методы станут неэффективны.