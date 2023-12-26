Москва, 26 декабря, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Правительство России установило квоту на вывоз зерна из страны с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн», — говорится в документе.

При этом квота на вывоз твердой пшеницы в постановлении не устанавливается. Её экспорт из РФ запретили по 31 мая 2024 года.

Предыдущая подобная мера, которая охватывала период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, устанавливала размер подобной квоты в 25,5 млн тонн. Классификация по культурам для неё не прописывалась.

Россия начала устанавливать квоты на экспорт зерна в 2020 году. Тогда ограничения вводились с 1 апреля и действовавший по 30 июня. Размер квоты на вывоз зерна составлял 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года вводили квоту в размере 17,5 млн тонн. В 2022 году ее объём составлял 11 млн тонн.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Росстат опубликовал данные, согласно которым в России запасы зерна в сельхозорганизациях достигли 28,8 млн тонн. Годом ранее они составляли 19,4 млн тонн.

23 ноября стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 мая 2024 года действие квоты на экспорт минеральных удобрений. Документ вступил в силу 1 декабря 2023 года. Постановление призвано поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке страны.