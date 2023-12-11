Москва, 11 декабря, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Правительство России вводит запрет на экспорт твёрдых сортов пшеницы с 11 декабря до 31 мая 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что на этот период будут действовать исключения. Твёрдую пшеницу разрешается вывозить в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, её не запрещается экспортировать в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

В страны, входящие в Евразийский экономический союз, твёрдую пшеницу разрешается вывозить в пределах квот, установленных правительством, если их согласует Минсельхоз РФ.

Как стало известно 2 декабря, Россия впервые с марта 2022 года вернулась в пятёрку крупнейших экспортёров пшеницы в страны ЕС. Резкий рост поставок произошёл в сентябре 2023 года сразу на 22%. В годовом исчислении в Евросоюзе стали закупать в 10 раз больше пшеницы — до 180 тыс. тонн.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев 28 ноября сообщил, что в стране собрали более 151 млн тонн зерновых, том числе 99 млн тонн пшеницы. По его словам, это второй по объёму урожай зерновых в истории РФ.