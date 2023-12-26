Лондон, 26 декабря, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Китай может обогнать США по размеру ВВП в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, СЕВR), опубликованном на сайте организации.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

В документе говорится, что в докладе, выпущенном в декабре 2022 года говорилось, что китайская экономика сможет обогнать американскую в 2026 году, но теперь прогноз уточнили.

«Несмотря на такие проблемы, как медленное восстановление Китая после Covid и неблагоприятная демография, большая численность населения и экономическая политика делают маловероятным, что Китай потерпит неудачу в достижении высокого экономического роста», — отметили авторы доклада.

При этом в СЕВR уверены, что в 2050 году США обгонят Китай, а к 2080 году по размеру ВВП будет лидировать Индия. В прогнозе на ближайшие годы говорится, что в 2026 году экономика Германии уступит третье место Японии, на следующий год — Индии.

ВВП России, согласно докладу британского центра, за год поднялся в мировом списке на одну строчку — до восьмого места. По мнению аналитиков, в 2024 году она будет на 11-м месте, а в 2038-м на 14-м.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 19 декабря указал на то, что ВВП России растёт высокими темпами (7,8% в годовом исчислении во втором квартале), а экономика ведущих стран Евросоюза скатывается в рецессию. Он иронично поблагодарил ЕС за санкции.

Глава международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке 22 декабря признал, что темпы роста российской экономики превышают показатели еврозоны. Он отметил, что промышленное производство в стране выросло на 7,5%.