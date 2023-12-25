Париж, 25 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Экономика России растёт, несмотря на введённые против неё санкции, причём темпы роста выше, чем в европейских странах, заявил глава международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке 22 декабря на YouTube-канале издания.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российская экономика растёт, и растёт даже быстрее, чем экономика еврозоны», — сказал он.

Аке указал на то, что промышленное производство России выросло на 7,5%. Он также отметил, что население поддерживает президента Владимира Путина.

Российский лидер 14 декабря сообщил, что рост ВВП России по итогам года будет на уровне 3,5%. Он назвал это хорошим показателем, отметив, что страна преодолела прошлогоднее экономическое падение и серьёзно продвинулась вперёд.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 21 декабря заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям Запада. Он также рассказал, что Россия смогла сохранить экспортный потенциал. Это получилось сделать благодаря выстраиванию эффективного сотрудничества с дружественными странами и своевременной разработке необходимых инструментов поддержки предпринимателей, сказал вице-премьер.