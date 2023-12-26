В Польше указали на неспособность ВСУ вернуть утраченные территории
Польский генерал Скшипчак заявил, что ВСУ не смогут вернуть утраченные регионы
Варшава, 26 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Киеву уже не удастся вернуть контроль над утраченными в ходе боевых действий территориями. Об этом в интервью газете Gazeta Wyborcza заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
«К сожалению, по моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат. Проблема заключается не только в проведении военных операций, но и в спорах на уровне принятия решений», — пояснил он.
Комментируя заявления о возможном очередном украинском контрнаступлении, он отметил, что этого не будет. По мнению военачальника, начатое в июне наступление ВСУ провалилось уже в сентябре, а решение украинцев ударить по наиболее укреплённому россиянами направлению — Запорожскому, готовившемуся с декабря 2022 года — так и осталось для генерала загадкой.
Среди других ошибок командования украинской армии Скшипчак назвал неправильное рассредоточение сил, отметив, что ВСУ «распыляли армию на слишком большом количестве направлений», а вместе с этим использовали плохо обученные подразделения. Киев получал вооружение в феврале, марте и апреле 2023 года, а на контрнаступление бросил бойцов меньше чем через два месяца — 4 июня.
«Чтобы подготовить к бою бригаду и обучить её на новой технике, нужно минимум шесть-восемь месяцев», — сообщил польский генерал.
Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, провал Украины на фронте признал и генерал в отставке из США. Виновными в этом он назвал западных союзников Киева. Бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес выразил разочарование результатами не оправдавшего надежды украинского контрнаступления и напомнил, что ранее предсказывал такой итог.
Так называемое контрнаступление украинские вооружённые силы проводят с 4 июня 2023 года по нескольким направлениям — южнодонецкому, артёмовскому и запорожскому. В бои бросались бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил 19 декабря, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. бойцов. Вместе с этим, продолжил министр, киевский режим лишился 121 самолёта, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. По словам Шойгу, всего с начала проведения спецоперации потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тыс.