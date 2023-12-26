Варшава, 26 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Киеву уже не удастся вернуть контроль над утраченными в ходе боевых действий территориями. Об этом в интервью газете Gazeta Wyborcza заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«К сожалению, по моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат. Проблема заключается не только в проведении военных операций, но и в спорах на уровне принятия решений», — пояснил он.

Комментируя заявления о возможном очередном украинском контрнаступлении, он отметил, что этого не будет. По мнению военачальника, начатое в июне наступление ВСУ провалилось уже в сентябре, а решение украинцев ударить по наиболее укреплённому россиянами направлению — Запорожскому, готовившемуся с декабря 2022 года — так и осталось для генерала загадкой.

Среди других ошибок командования украинской армии Скшипчак назвал неправильное рассредоточение сил, отметив, что ВСУ «распыляли армию на слишком большом количестве направлений», а вместе с этим использовали плохо обученные подразделения. Киев получал вооружение в феврале, марте и апреле 2023 года, а на контрнаступление бросил бойцов меньше чем через два месяца — 4 июня.

«Чтобы подготовить к бою бригаду и обучить её на новой технике, нужно минимум шесть-восемь месяцев», — сообщил польский генерал.

Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, провал Украины на фронте признал и генерал в отставке из США. Виновными в этом он назвал западных союзников Киева. Бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес выразил разочарование результатами не оправдавшего надежды украинского контрнаступления и напомнил, что ранее предсказывал такой итог.

Так называемое контрнаступление украинские вооружённые силы проводят с 4 июня 2023 года по нескольким направлениям — южнодонецкому, артёмовскому и запорожскому. В бои бросались бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 19 декабря, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. бойцов. Вместе с этим, продолжил министр, киевский режим лишился 121 самолёта, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. По словам Шойгу, всего с начала проведения спецоперации потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тыс.