Дублин, 24 декабря, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Западные союзники принуждают Киев к невыгодным условиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Своё мнение высказала в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам политика, «всегда неизбежное предательство Запада» по истечении двух лет конфликта Украины и России уже началось. Стороны потеряли десятки тысяч человек.

«Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда её друзья из НАТО призывали продолжать борьбу. В могиле славы не найти», — высказалась Клэр Дейли.

Как сообщало ИА Регнум, Запад виновен в провальном контрнаступлении украинских войск, заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain бывший главнокомандующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Он напомнил, что предсказывал такой итог ранее.

На Украине некоторые считают, что настало время для признания победы президента России Владимира Путина в конфликте, иначе не избежать худшего сценария. Об этом во время беседы с каналом Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасёв.