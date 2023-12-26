Киев, 26 декабря, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Киевские власти и западные страны постепенно готовят население Украины к завершению вооружённого конфликта с Россией, заявил украинский политолог Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать <…>, как это все объяснять — остановку «войны до победного конца», — сказал он.

Эксперт считает, что Запад и Украина психологически уже якобы признали своё поражение. Кроме того, Карасёв полагает, что в настоящее время Киев прорабатывает политическую, дипломатическую и техническую сторону выхода из противостояния.

По словам политолога, противники России уже жалеют о том, что когда-то призывали биться с РФ до победного конца. Он также предупредил, что такие призывы могут закончиться концом Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент РФ Владимир Путин на коллегии Министерства обороны заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны, однако Россия в рамках такого диалога будет отстаивать свои интересы. Глава государства также назвал Российскую Федерацию единственной страной, которая могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины.

23 декабря американская газета The Nation написала о том, что власти США должны заставить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ. Авторы публикации отметили, что у Украины нет шанса победить в конфликте с Россией.

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал незамедлительно начать плотную работу с Киевом, чтобы дать украинским властям единственный шанс на урегулирование конфликта. Он предупредил, что в случае если Украина не воспользуется этой возможностью, то её ждёт крах.