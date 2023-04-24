Сеул, 24 апреля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Об этом 24 апреля сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Согласно опубликованным данным, списки будут расширены с 28 апреля.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций», — говорится в заявлении.

В ограничительный список добавлена 741 позиция, включая товары для сталелитейной и химической отраслей. Кроме того, ограничения затронут продукцию автомобилестроения и детали для автомобилей дороже $50 тыс. Помимо этого, перечень будет включать квантовые компьютеры и детали к ним, а также полупроводники.

Проект изменённого документа был представлен 24 февраля, за два месяца были проведены все необходимые законодательные процедуры. Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придётся подавать документы заново, однако с 28 апреля начнут действовать новые правила.

В марте 2022 года правительство Южной Кореи ввело контроль за поставками в Россию перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. Компании должны получать разрешение на экспорт товаров у правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи не поставляют Вооружённым силам Украины оружие и боеприпасы напрямую ради стабильности в отношениях с Россией. Между тем законодательство и предписания министерства иностранных дел не предусматривают ограничения в предоставлении летального оружия одной из воюющих стран.