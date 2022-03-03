Сеул, , 14:32 — REGNUM Автомобили, мобильные телефоны и другие товары не подпадают под действие ограничений США на экспорт в Россию. Об этом 3 марта заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что американское министерство торговли подтвердило Сеулу, что автомобили, смартфоны, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из санкционного списка, если они не поставляются пользователям, связанным с военными проектами.

Кроме того, южнокорейские фирмы могут получить разрешение на запланированные поставки на свои заводы в России через процедуры индивидуальных экспертиз.

Правительство Южной Кореи заявило, что разработает меры помощи корейские экспортёрам при продаже товаров в Россию.

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